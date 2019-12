Colombia start opgravingen in militaire zaak

Een speciaal tribunaal in Colombia is begonnen met het opgraven van lichamen in een onderzoek naar misdaden van militairen. Mogelijk worden vijftig lichamen opgegraven en onderzocht om erachter te komen hoe de mensen om het leven zijn gekomen.

De opgravingen vinden plaats op de begraafplaats in Dabeiba, ten noorden van Medellín. Daar zouden de resten liggen van zeker vijftig mensen die zijn gedood door militairen en daarna zijn gedocumenteerd als gedode militanten. Er wordt onderzocht of dit echt zo was, of dat het om burgers gaat. Die burgerslachtoffers zouden geregistreerd kunnen zijn als militanten, zodat de regeringssoldaten extra geld zouden krijgen. Tussen 1998 en 2014 zijn zeker 2248 onschuldige Colombianen de dupe geworden van dergelijke praktijken.

De zaak kwam aan het rollen doordat een voormalige militair hierover had getuigd. De slachtoffers zijn overwegend mannen tussen de 15 en 56 jaar oud uit Medellín.