Colombia looft beloning uit voor parlementslid

De Colombiaanse politie heeft een beloning van 830.000 euro (3 miljard peso’s) uitgeloofd voor de tip die naar parlementslid en ex-baas van de FARC Jesus Santrich leidt. Hij wordt verdacht van drugshandel en is volgens president Ivan Duque gevlucht naar buurland Venezuela.

„De kans is groot dat hij in Venezuela zit, omdat hij is gevlucht naar het grensgebied”, aldus Duque. Santrich is sinds 30 juni spoorloos verdwenen.

Donderdag werd hij verwacht bij een zitting van hooggerechtshof, maar hij kwam niet opdagen. Daarna is hij op de internationale opsporingslijst gezet.

Santrich speelde een belangrijke rol in de gesprekken tussen de FARC en de regering die leidden tot het vredesakkoord in 2016.