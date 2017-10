Coalitie: gevechten Noord-Irak „misverstand”

Gevechten die in de vroege ochtend uitbraken in Noord-Irak, berusten vermoedelijk op een misverstand. Dat meldt de internationale coalitie tegen Islamitische Staat, die benadrukt geen partij te kiezen in het conflict tussen de Koerdische autoriteiten en de centrale regering in Bagdad.

De coalitie zegt op de hoogte te zijn van berichten over een „beperkte uitwisseling van vuur” in de vroege ochtend, voor het opkomen van de zon. „We denken dat dit treffen een misverstand was en niet opzettelijk”, aldus een verklaring. De beperkte zichtbaarheid in de duisternis zou daarbij een rol hebben gespeeld.

Het is onduidelijk op welke gevechten de coalitie doelde. Een Koerdische functionaris zei eerder dat voertuigen van een sjiitische militie waren vernietigd door Peshmerga. Ook zou artillerievuur zijn uitgewisseld.

De coalitie zei ook bewegingen van militaire voertuigen rond de stad Kirkuk in de gaten te houden. „Het gaat vooralsnog om gecoördineerde bewegingen, niet om aanvallen.”