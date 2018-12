Clinton: Vriendschap met Bush was geschenk

De Amerikaanse oud-president Bill Clinton heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zijn voormalige politieke rivaal George H. W. Bush. „Ik ben bijzonder dankbaar voor iedere minuut die ik met president Bush heb doorgebracht en zal onze vriendschap altijd beschouwen als één van de grootste geschenken van mijn leven”, zegt Clinton in een verklaring.

De Republikein Bush was de voorganger van Clinton in het Witte Huis. De mannen stonden tegenover elkaar bij de presidentsverkiezing van 1992, die door de Democraat Clinton is gewonnen. Die is vol lof over zijn voorganger. Bush heeft zich na de Koude Oorlog ingezet voor „meer eenheid, vrede en vrijheid in de wereld”, zegt Clinton.

De Democratische oud-president prijst het feit dat Bush zijn leven ten dienst stelde van zijn land. Hij deed onder meer dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog, was ambassadeur van zijn land bij de Verenigde Naties, het hoofd van de CIA en belandde uiteindelijk in het Witte Huis. Maar weinig Amerikanen hebben zo’n indrukwekkende staat van dienst, vindt Clinton.