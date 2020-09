CIDI eert Ginsburg als eerste Joodse vrouw bij Hooggerechtshof

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft de overleden Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg geëerd als de eerste Joodse vrouw die zitting nam in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het centrum zegt dat Ginsburg "open was over de rol van Joodse traditie in haar leven en carrière: 'Ik ben een rechter - geboren, opgevoed en trots een Jood te zijn'."

Ginsburg schreef haar betrokkenheid bij 'outsiders' toe aan haar Joodse wortels. "De wet als bescherming van de onderdrukte, de arme, de eenzame, komt ook naar voren in het werk van mijn Joodse voorgangers in het Hooggerechtshof. De Bijbelse opdracht 'Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij najagen' is het koord dat hen samenbindt", schreef ze in een essay voor het American Jewish Committee.