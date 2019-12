Christianity Today roept op tot afzetten Trump

Een tijdschrift dat invloedrijk is onder Amerikaanse evangelische christenen roept donderdag in een commentaar op tot het afzetten van president Donald Trump.

Trump staat waarschijnlijk begin volgend jaar terecht in de Senaat, waar hij zich moet verdedigen in een afzettingsproces. De president wordt verdacht van machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en het dwarsbomen van het onderzoek daarnaar.

In een commentaar stelt het blad Christianity Today dat Trump zijn macht heeft misbruikt om een van zijn politieke rivalen in diskrediet te brengen. „Dat is niet alleen een schending van de grondwet, maar, nog belangrijker, het is ook ronduit immoreel”, leest het commentaar.

Evangelische christenen maken in de VS ongeveer een kwart van alle kiezers uit en zijn een belangrijke steunpilaar van Trump. Tachtig procent van hen stemde tijdens de vorige presidentsverkiezingen op de huidige president.