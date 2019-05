Christenen in Australië vrezen stembusuitslag

In Australië worden zaterdag parlementsverkiezingen gehouden. Christenen vrezen de uitslag: de vrijheid van godsdienst is in het geding.

De stembusstrijd gaat zaterdag vooral tussen de linkse Labor Party, die in de oppositie zit, en de rechtse Liberal Party, die een coalitie vormt met de kleinere, sociaal-conservatievere National Party.

Volgens peilingen lag Bill Shorten met zijn Labor-partij de afgelopen maanden op voorsprong, maar de liberals van zittend premier Scott Morrison leken de laatste tijd in te lopen.

Volgens dr. Leendert Joosse, die van 1980 tot 1984 als predikant in Australië werkte en ook daarna vanuit Nederland betrokken bleef bij ontwikkelingen rond kerk en school in het land, vrezen christenen in Australië een zege voor de Labourpartij, waarna die een meerderheidsregering kan vormen. Het gevolg daarvan is dat de godsdienstvrijheid zal worden ingeperkt, vrezen ze. Joosse: „Gezien de wetten die op stapel staan, zal een nieuwe regering de komende jaren vooral op ethisch gebied de richting bepalen.”

Concreet gaat het om de aanpassing van de ”Sex Discrimination Act”. „Er zijn parlementaire voorstellen in de maak”, zegt Joosse, „om de vrijstelling van christelijke scholen die ze nu nog onder deze wet genieten, op te heffen.” Joosse legt uit dat tot op heden christelijke scholen niet worden aangeklaagd wegens discriminatie als zij in hun lessen niet leren dat homoseksuele relaties normaal zijn.

De voorstellen om deze vrijstelling in te perken, of zelfs af te schaffen komen uit de koker van de homobeweging, weet Joosse. Homoactivisten streven ernaar christelijke normen ondergeschikt te maken aan de Australische wetgeving. „Voor het gedachtegoed van deze beweging is de Australische labourpartij extra gevoelig; meer dan voorheen is de partij bereid om activisten ter wille te zijn.”

Wat opvalt is dat homo-activisten zich minder richten op kerken, en des te feller zich keren tegen christelijke schoolbesturen in zowel het basis- als het hoger onderwijs. Joosse: „Het is hun een doorn in het oog dat die zelf beslissen over het toelatingsbeleid van leerlingen en over de benoeming van leraren die de Bijbelse normen onderschrijven als het gaat om geslachtsidentiteit en huwelijk.

De ”Association of Reformed Political Action”, (ARPA), een conservatief-christelijke organisatie in Australië die christelijke waarden en normen propageert onder politici, vindt dat de homobeweging de genderidentiteit verabsoluteert en verheft boven wat de Bijbel leert.

Dat het niet slechts gaat om theorie bewijst de aanklacht die een fotograaf in West-Australië onlangs aan zijn broek kreeg. Hij had tijdens fotowerk op de bruiloft van een homo-echtpaar gezegd bezwaar te hebben tegen zo’n relatie. Prompt werd hij aangeklaagd; de rechter weigerde hem te veroordelen omdat hij bereid was de gevraagde fotoreportage te maken.

Opwarming

Intussen maken de meeste Australiërs zich druk om andere thema’s. In tegenstelling tot voorgaande jaren is immigratie dit keer geen groot twistpunt; Labourleider Shorten steunt het huidige strenge immigratiebeleid grotendeels. Wel omstreden is de aanpak van de opwarming van de aarde, mede doordat Australië net zijn heetste zomer sinds het begin van temperatuurregistratie achter de rug heeft.