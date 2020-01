Chodorkovski kreeg geen eerlijk proces

Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van de Russische oliemaatschappij Yukos, en zijn oud-zakenpartner Platon Lebedev hebben geen eerlijk proces gehad in Rusland. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld.

De Russische rechters hadden een onderzoek naar getuigen geweigerd en lieten ontlastend bewijs niet toe, aldus het hof in Straatsburg. Dat zegt wel dat geen sprake was van een politiek proces, zoals het tweetal had aangevoerd. Het duo krijgt geen financiële compensatie toegekend.

Chodorkovski, een tegenstander van president Poetin en ooit de rijkste man van Rusland, werd in 2005 veroordeeld tot negen jaar voor fraude en belastingontwijking. In die zaak kende het EHRM hem eerder een schadevergoeding toe vanwege de slechte detentieomstandigheden. In 2010 volgde een veroordeling voor verduistering van olie en witwassen. Daarover zegt het hof nu dat het geen eerlijk proces was, hoewel de rechters wel onafhankelijk waren en het principe van het vermoeden van onschuld in acht is genomen.

Chodorkovski kwam in 2013 vervroegd vrij na bijna tien jaar cel. Hij verblijft tegenwoordig in Londen.