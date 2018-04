Cambodja wereldkampioen feestdagen

Cambodja was al wereldrecordhouder met 27 officiële feestdagen - Nederland heeft er elf - maar is verder uitgelopen op de concurrentie. De 15 miljoen inwoners van het koninkrijk in zuidoost Azië zijn voortaan ook op 20 mei vrij.

Premier Hun Sen heeft die datum per decreet uitgeroepen tot ‘nationale herinneringsdag’. De Cambodjanen worden dan geacht even stil te staan bij de miljoenen slachtoffers die het schrikbewind van de Rode Khmer in de jaren zeventig heeft gemaakt.

Het gebaar van Sen, die het land sinds 1985 met straffe hand leidt, komt op een uitgekiend moment. Eind juli zijn er verkiezingen. Hoewel de uitslag vaststaat, doordat volgens velen de oppositie genadeloos wordt onderdrukt, kan een extra feestdag om de achterban gunstig te stemmen geen kwaad.

En Cambodja kwam al niet tekort. Koning Norodom Sihamoni heeft weinig te vertellen maar wordt met zijn familie zeer vereerd. Dat dient gevierd. Uiteraard is iedereen vrij op zijn verjaardag, maar ook op de geboortedag van zijn moeder, de overlijdensdag van zijn vader en op de dag van zijn kroning. De bevolking, voor 97 procent boeddhist, geniet daarnaast verscheidene religieuze feestdagen en een tal van andere doorbetaalde hoogtijdagen.