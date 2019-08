Britse stuwdam dreigt te bezwijken

Een helikopter van de luchtmacht vliegt in Engeland materiaal naar een stuwmeertje waarvan de stuwdam het dreigt te begeven. Met de droppings moet onder meer de toevoer van water worden afgesloten naar het Toddbrook-waterreservoir, circa 20 kilometer van Manchester, meldde de BBC.

Er wordt met man en macht gewerkt om het water uit het reservoir te pompen. Als de toevoer van water is geblokkeerd, kan een begin worden gemaakt met het herstel van de dam. Die is voor een deel ingestort en gevreesd wordt dat het dorp ernaast, Whaley Bridge, snel onder water loopt als die het begeeft.

Er stroomt al water door de kapotte damwand heen en dat zorgt voor problemen in de omgeving. Het verkeer in de streek ligt vrijwel plat. Ook de autosnelweg A6 die van de omgeving van Londen naar Schotland loopt, is in de buurt van Whaley Bridge afgesloten. Het dorp werd donderdag al ontruimd vanwege de dreiging.