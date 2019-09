Britse rechters: parlement is niet geschorst

Het Britse hooggerechtshof in Londen heeft de lange schorsing van het parlement van tafel geveegd. De hoogste rechters van het Verenigd Koninkrijk stellen vast dat er helemaal geen geldige schorsing heeft plaatsgevonden, en dat de schorsing dus niet bestaat. De voorzitter van het hooggerechtshof, Lady Hale, zei dat de voorzitters van het Hogerhuis en het Lagerhuis op elk moment weer een vergadering bij elkaar kunnen roepen. De elf rechters zijn het eensgezind eens met de klagers die vinden dat premier Boris Johnson in strijd met de wet handelde toen hij de koningin om een ongebruikelijk lange schorsing van het parlement vroeg.

Johnson stuurde eerder deze maand het Britse parlement vijf weken met reces. Op 14 oktober zou de koningin met een Queen’s Speech een nieuw parlementair seizoen openen. De klagers betoogden echter dat Johnson niet de waarheid sprak en dus de koningin zou hebben misleid. Het effect hiervan was volgens het hooggerechtshof was dat de „staatsrechtelijke taak van het parlement werd gefrustreerd”. Het gevolg was immers dat het parlement zich in de „uitzonderlijke omstandigheden” onvoldoende kon voorbereiden op brexit eind oktober.

Door de uitspraak van het hof kan het Britse parlement in principe onmiddellijk weer aan het werk.