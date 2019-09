Britse kustwacht onderschept 86 migranten

De Britse kustwacht heeft dinsdag 86 migranten onderschept die met bootjes probeerden het Kanaal over te steken en Groot-Brittannië te bereiken. De BBC meldt dat de kustwacht zes kleine boten heeft tegengehouden die op weg waren naar Engeland. Het zou het hoogste aantal onderschepte bootvluchtelingen in het Kanaal zijn.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat er dinsdagochtend twee boten met 23 mensen waren tegengehouden. Later op de dag onderschepte de grenspolitie nog vier boten. De migranten zouden volgens het ministerie afkomstig zijn uit Iran, Afghanistan, Pakistan en de Filipijnen.

In totaal hebben al meer dan 1100 mensen in 2019 het Kanaal overgestoken. In augustus waren er dat 336.