Britse brexitwet inderdaad in strijd met internationaal recht

Een wetsvoorstel over de Britse interne markt waar de regering in Londen woensdag mee komt is inderdaad in strijd met het internationaal recht. De Britse minister voor Noord-Ierland Brandon Lewis bevestigde dinsdag dat de wet strijdig is met delen van het scheidingsverdrag waar de EU en Londen het vorig jaar oktober over eens werden.

Het internationale recht wordt met de nieuwe wet „op een heel specifieke en beperkte manier” geschonden, zei Lewis in het parlement. Volgens hem zijn er duidelijke gevallen bekend van landen die „hun internationale verplichtingen moeten heroverwegen als de omstandigheden veranderen”.

In het akkoord over het Britse vertrek uit de EU werd na langdurige onderhandelingen een bepaling opgenomen over hoe om te gaan met de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. Volgens Lewis wil de regering dat protocol wel „volledig” naleven, maar staan in de nieuwe wet clausules voor het geval dat dat niet lukt.

De wet zou een „veiligheidsnet” creëren om zeker te stellen dat goederen zonder tarieven en heffingen kunnen worden vervoerd binnen het Verenigd Koninkrijk, dus ook Noord-Ierland, aldus de minister. Daarnaast moet de wet vastleggen dat EU-regels voor staatssteun wel van toepassing zijn in de Noord-Ierse provincie, maar niet in Engeland, Schotland en Wales.

De Europese Commissie waarschuwde maandag al dat er geen handelsakkoord kan worden gesloten als de Britse regering morrelt aan het scheidingsakkoord. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wees erop dat die afspraken „essentieel zijn voor de vrede en stabiliteit” in Ierland en Noord-Ierland en voor de Europese gemeenschappelijke markt. Zij zei erop te rekenen dat Londen het akkoord uitvoert.

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen over een handelsovereenkomst verlopen al zeer stroef, en de nieuwe wet vormt nog eens een extra obstakel. Dat voedt de vrees dat de (handels)relatie met de Britten eind dit jaar na de overgangsperiode die begon na de brexit erg moeizaam zal zijn. Tijdens die overgangsperiode is het Verenigd Koninkrijk nog gebonden aan EU-regels.