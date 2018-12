Brexit-stemming mogelijk toch uitgesteld

De Britse regering stelt een stemming in het Lagerhuis over de brexit-deal met de EU mogelijk toch uit. De Britse premier Theresa May overlegde maandag met haar belangrijkste ministers. Meerdere Britse media berichten op basis van ingewijden dat de premier heeft besloten de cruciale stemming van dinsdag af te blazen.

May zou zo een grote nederlaag in het parlement willen voorkomen. Zelfs binnen haar eigen partij bestaat veel weerstand tegen de deal met de EU. Haar woordvoerster sprak eerder op de dag tegen dat sprake is van uitstel. May legt naar verwachting in de loop van de middag zelf een verklaring af.

Als het parlement de brexit-deal afwijst, dreigen chaotische toestanden. De Europese Commissie benadrukte maandag nog eens dat May niet in Brussel hoeft aan te kloppen voor nieuwe onderhandelingen over betere voorwaarden. „Er ligt een overeenkomst”, zei een woordvoerster van het dagelijks bestuur van de EU. „We gaan niet opnieuw onderhandelen.”