„Brexit is juridisch al een feit”

Het is zinloos verder over de brexit te onderhandelen met de EU of Britse partijen, omdat die juridisch gezien al een voldongen feit is. Dit betoogt de Britse politicus Robin Tilbrook die de kwestie aanhangig heeft gemaakt bij het High Court.

Tilbrook zei tegen The Daily Mail dat het politieke brexitgekrakeel verder overbodig is, omdat het land de EU op 29 maart heeft verlaten.

Het uitstel dat premier May beweert te hebben geregeld, is volgens Tilbrook onwettig. May had de bevoegdheid niet zo lichtzinnig om te gaan met de wet die het Lagerhuis en het Hogerhuis hebben goedgekeurd om het land 29 maart uit de EU te loodsen. De premier mocht op grond van deze wet de EU geen uitstel vragen. Tilbrook zegt een hele sterke zaak te hebben om de opperrechters van het High Court te overtuigen dat de no-dealbrexit bijna een week geleden al heeft plaatsgevonden.

Tilbrook is geen eenling die stelt dat het Verenigd Koninkrijk al uit de EU is. Een voormalige vooraanstaande jurist en hogerberoepsrechter, Sir Richard Aikens, heeft recent betoogd dat de regering mogelijk onwettig handelde omdat het parlement May geen toestemming vooraf had gegeven, om de brexit uit te stellen.