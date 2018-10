Brandstichting bij opvolger „trollenfabriek”

Een Russisch bedrijf dat bekendstaat als de opvolger van een beruchte ‘trollenfabriek’ in Sint-Petersburg, is doelwit van brandstichting geworden. Een molotovcocktail vloog ’s nachts door de ruiten van het zogeheten Federale Nieuws Agentschap (FAN). De Russische politie onderzoekt wie achter de aanslag zit.

Dit mediabedrijf is volgens Russische media, waaronder The Moscow Times, voortgekomen uit de Internet Research Agency (IRA). Die organisatie wordt er door de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller van beschuldigd een voorname rol te hebben gespeeld in het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, door allerlei desinformatie te verspreiden en via sociale media kiezers te manipuleren. In internetjargon: trollen.

FAN heeft zelf beveiligingsbeelden gepubliceerd. „Ik geloof dat dit verband houdt met de activiteiten van FAN”, zei hoofdredacteur Jevgeni Zoebarev. „Meestal worden we online aangevallen, maar ook offline zijn eerder dit soort aanvallen geweest.” Niemand raakte gewond en de brand bleef beperkt tot een ruimte op de begane grond.