Bouterse niet van plan om op te stappen

Desi Bouterse zal zich gewoon weer verkiesbaar stellen bij de komende Surinaamse verkiezingen in mei 2020.

Dat zei Bouterse maandagmiddag in een programma op radiostation SRS. De staatszender staat bekend als pro Bouterse.

Bouterse zei dat zijn veroordeling door de krijgsraad tot 20 jaar gevangenisstraf hem er niet van zal weerhouden om nog een keer een poging te doen president van Suriname te worden.

Bouterse zei ook dat hij er niet aan denkt om af te treden als president zoals enkele politieke partijen hebben gevraagd. De president was maandag kort op de radio om zijn duizenden aanhangers te bedanken die zondagnacht naar het vliegveld waren gekomen om hem te verwelkomen. Hij kwam zondag terug van een staatsbezoek aan China en sprak de menigte kort toe om daarna een persconferentie te houden.

Chan Santokhi, leider van Surinames grootste oppositiepartij VHP, vindt dat Bouterse of zijn partij de NDP zelf het besluit moet nemen tot aftreden. Dat zei hij maandag desgevraagd tegen het ANP.

Volgens de VHP-leider moet Bouterse zichzelf de vraag stellen of hij nog geloofwaardig is. „Kan ik het presidentschap nog geloofwaardig vervullen met zo’n vonnis? Dien ik het nationaal belang van Suriname door aan te blijven als president?”

Verklaring

Suriname is niet te spreken over een verklaring die afgelopen vrijdag is uitgegeven door Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje. De zes landen moedigen Suriname aan om de rechtsstaat intact te houden en het vonnis te respecteren.

Volgens Suriname is daarmee sprake van regelrechte inmenging in de interne aangelegenheden van Suriname. Dat staat in een bericht van het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat maandag is gepubliceerd.