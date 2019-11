Bosbranden bereiken Sydney

De vele bosbranden in het zuidoosten van Australië hebben Sydney bereikt. Plaatselijke media meldden dat enkele branden zijn uitgebroken, vooral aan de zuidrand en aan de noordrand van de metropool waar erg veel natuurgebieden zijn.

Brandweer besproeit op bedreigde plaatsen de natuur met een brandwerende rode vloeistof. In de zuidelijke voorsteden Kirrawee en Loftus worden al woningen bedreigd door branden die uit het aangrenzende natuurpark Royal National Park komen. De branden lopen daar uit de hand volgens de blussers.

In heel de zuidoostelijke deelstaat New South Wales woeden tientallen bosbranden, aangewakkerd door droogte, hitte en harde wind. Er zijn door het vuur al drie mensen om het leven gekomen en circa 150 panden verwoest. Duizenden inwoners zijn geëvacueerd.

In New South Wales wonen zeker 17.000 in Nederland geboren mensen. De meesten, 9500 mensen, wonen in Sydney.