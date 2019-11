Boris Johnson schokt theeliefhebbers

Een campagnefilmpje met de Britse premier Boris Johnson heeft geleid tot een erg Britse rel. Kijkers reageren verbijsterd op de wijze waarop de Conservatieve leider zijn thee laat trekken. Johnson zag zich genoodzaakt op Twitter te reageren.

In het filmpje is te zien hoe Johnson rondslentert in een kantoor van zijn campagneteam en antwoord geeft op vragen. Hij stopt op enig punt in de kantoorkeuken om thee voor zichzelf te zetten. Hij stopt het theezakje in het kopje en voegt heet water en melk toe. Daarna loopt hij verder zonder het zakje uit het kopje te halen.

Op sociale media reageerden mensen massaal op de wijze waarop de premier het in Groot-Brittanniƫ geliefde drankje maakt. "Ik kan toch niet de enige zijn die zich niet kon concentreren op wat hij zei doordat hij zijn theezakje in zijn thee liet zitten", schreef een Twitteraar. Er volgden in korte tijd vele tientallen vergelijkbare reacties.

Johnson reageerde op Twitter op de berichten van de ontstemde theeliefhebbers. "Dit is echt hoe ik mijn thee zet", schreef de premier, die zegt van een sterk bakje te houden.