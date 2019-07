Boris Johnson nieuwe Britse premier

Een meerderheid van 92.000 van de circa 160.000 leden van de Britse Conservatieve Partij heeft Boris Johnson gekozen tot nieuwe partijleider en die wordt daarom premier.

De 55-jarige Johnson is een uitgesproken voorstander van het vertrek uit de Europese Unie en heeft gezegd dat de brexit hoe dan ook op 31 oktober een feit wordt.

Nieuwe Britse premier Johnson heeft gouden onhandigheid

Johnson zal naar verwachting proberen de wonden te helen die de brexit zijn partij heeft toegebracht en meteen oproepen tot eenheid. De intern verdeelde Conservatieven hebben geen meerderheid in het parlement en zijn afhankelijk van de steun van tien Noord-Ierse parlementsleden. Johnson zal verwachting woensdagmiddag door de koningin als eerste minister worden geïnstalleerd en donderdag zijn plannen in het Lagerhuis ontvouwen. Premier Theresa May neemt woensdagmorgen na haar laatste vragenuurtje in het parlement afscheid.