In Brussel is donderdag een immens bloementapijt aangelegd op de Grote Markt: een tweejaarlijkse traditie. Het thema dit jaar is Guanajuato, een Mexicaanse regio met een rijke cultuur en bloementraditie.

Zo’n honderd vrijwilligers legden het tapijt aan, dat uit 500.000 bloemen, vooral begonia’s en dahlia’s, bestaat. Het kleurige kunstwerk is aan zo’n 1.800 vierkante meter groot.

Video

