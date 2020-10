Blik op het Midden-Oosten: Op zoek naar meer veiligheid? Kom naar het Midden-Oosten

Wie de landen in het Midden-Oosten ziet als één grote oorlogsfabriek, zal niet kunnen begrijpen dat de veiligste naties ter wereld juist hier te vinden zijn. Mede met dank aan de traditie.

Deze rubriek gaat naar zijn aard nogal eens over oorlog en andere ellende. We hebben het per slot van rekening over het Midden-Oosten, het grootste en licht ontvlambaarste kruitvat ter wereld.

Maar vandaag even niet. Want wie weet dat in het Midden-Oosten niet alleen de gevaarlijkste, maar ook de veiligste landen ter wereld te vinden zijn? Soms liggen ze zelfs vlak naast elkaar. Jemen, bijvoorbeeld, is een van de meest gevaarlijke plaatsen op dit moment. Maar buurland Oman daarentegen staat op nummer vijf van de onlangs verschenen veiligheidsindex van Numbeo. Dat is een club die ieder halfjaar overzichten maakt van onder meer criminaliteit en veiligheid. In die overzichten staat een land als Oman standaard erg hoog aangeschreven wat betreft veiligheid.

En dat geldt niet alleen voor Oman. Op nummer 3 staan de Verenigde Arabische Emiraten. En op nummer 1 Qatar. Allemaal landen op het Arabisch Schiereiland. Voor de volledigheid: de enige twee landen in de top 5 die niet in het Midden-Oosten liggen, zijn Taiwan op nummer 2 en Georgië op nummer 4. Nederland moet het doen met de 23e positie.

Het is dus duidelijk: wie een veilige vakantiebestemming zoekt, moet naar het Midden-Oosten komen. Hoewel corona ook in deze landen nog lang niet onder controle is, maar dat is een ander verhaal.

Hoe komt het dat de Golfstaten zo goed scoren op het gebied van veiligheid? Ik denk dat een belangrijke oorzaak de relatieve welvaart van deze landen is. Hoewel de dubbele crisis van corona en lage olieprijzen grote gevolgen heeft voor de Golfregio, zijn er nog altijd voldoende middelen beschikbaar om de bevolking tevreden te houden. Honger onder de autochtone bevolking komt niet voor, in tegenstelling tot landen als Jemen en Syrië.

Ook is geen van deze landen een democratie. Dat is nou niet direct een aanbeveling, maar mede door de autocratische manier van besturen krijgen criminaliteit of ongewenste vormen van extremisme weinig kans. Er zijn bijvoorbeeld niet veel landen waar genadelozer wordt opgetreden tegen islamistisch activisme dan de Emiraten.

Misschien wel de belangrijkste oorzaak voor de hoge mate van veiligheid in deze landen ligt in de cultuur. Tradities zijn er nog altijd belangrijk en de sociale controle is overal aanwezig. Bidden gebeurt bijvoorbeeld vaak met alle mannen uit de familie, en het valt direct op als er iemand wordt gemist.

En dat gaat dan nog maar over het missen van een gebed. Iemand die écht uit de band springt, brengt niet alleen schande over zichzelf, maar over zijn hele familie. In de stammensamenleving die het Arabisch Schiereiland nog altijd is, betekent dat sociale zelfmoord.

Maar wacht even. Als ik niet oppas, krijgt deze column met woorden als ”schande” en ”sociale zelfmoord” alsnog een negatieve lading. En ik wil zo graag een keer positief blijven. Ja, ik weet heel goed dat het leven in deze regio verre van volmaakt is, en dat er voor minderheden soms maar weinig ruimte bestaat. Maar laten we vandaag gewoon een keer constateren dat delen van het Midden-Oosten veiliger zijn dan Nederland. Waarvan akte.