Bijna alle zetels naar pro-democraten Hongkong

Het pro-democratiekamp in Hongkong heeft in alle achttien kiesdistricten de meerderheid behaald. De kandidaten hebben bijna alle zetels opgeëist. Volgens de lokale televisiezender RTHK zijn 390 van de 452 zetels naar de pro-democraten gegaan. Dat is bijna 90 procent.

Het pro-Chinese kamp leidt zware verliezen en staat vooralsnog op 45 zetels. Bij de vorige districtsverkiezingen in Hongkong behaalden de kandidaten die voor betere betrekkingen met Peking zijn nog ruim 75 procent van de zetels.

De regeringsleider van Hongkong Carrie Lam zei in een toespraak dat ze de resultaten respecteert. „We gaan met een open blik naar het volk luisteren. Ik hoop dat de vrede, veiligheid en orde blijft.”

„Ik geloof dat dit resultaat is behaald doordat er veel stemmers zijn die deze verkiezingen hebben gebruikt om steun te betuigen aan de protestbeweging”, zegt Lester Shum die is verkozen voor de pro-democraten. De pro-Peking kandidaten noemen het uitzonderlijke verkiezingen. „Dit is een uitzonderlijk jaar met een ongewone uitkomst”, aldus Junius Ho, die zijn zetel kwijtraakte.

Volgens politicoloog van de Chinese Universiteit in Hongkong Ma Ngok is de uitkomst een grote klap voor de regering van Carrie Lam. „De overheid heeft altijd gezegd de steun van het volk te hebben. Dit is een klap in hun gezicht, omdat het volk in recordaantallen heeft laten zien waar het staat.”

Een recordaantal mensen is naar de stembus gegaan zondag. 71 procent van de mensen die zich geregistreerd had, heeft gestemd, dat zijn ongeveer 3 miljoen mensen.

De verkiezingen lijken een graadmeter te worden voor de steun in de stadstaat voor de aanhoudende protesten tegen de Chinese invloed en de regering van Hongkong.