Bijna 100 migranten ontsnappen uit quarantaine Zuid-Spanje

Een groep van 95 migranten is zaterdag ontsnapt uit een sporthal in het Spaanse Cartagena waar ze in quarantaine zaten. Zij waren allemaal in contact geweest met mensen die het coronavirus hebben.

De politie startte direct een grote zoekactie en had al snel vijftien mensen weer opgepakt. Alle migranten in de sporthal zijn afgelopen week in Spanje aangekomen door vanuit Afrika met een bootje de Middellandse Zee over te steken.

Woensdag vond een soortgelijk incident plaats in Cartagena. Toen ontsnapten honderd mensen uit quarantaine. Zij werden allemaal snel weer opgespoord.