Big Floyd, een zachtaardige reus

Niet alleen in de Amerikaanse stad Minneapolis maar ook in de veel zuidelijker gelegen Texaanse stad Houston heeft de dood van George Floyd grote ontsteltenis gebracht. “Big Floyd” was daar een gezien man die gezag had, zeker ook onder zwarte christenen.

Wie toegang in het verleden toegang wilde krijgen tot het roemruchte “Derde kwartier” van Houston, moest George Floyd in de arm nemen. Hij behoorde tot de leiders van de zwarte gemeenschap van de Texaanse havenstad die in deze wijk haar centrum had.

Floyd was geen man van het grove geweld, althans niet meer. Maar hij maakte wel indruk. Zijn verschijning was op zich al imponerend. George was 1.98 meter lang. En wie destijds met hem een duel aanging, verloor bijna altijd. De reus kon rake klappen uitdelen. Vechtpartijen en gewapende overvallen leidden er toe dat hij verschillende keren in de gevangenis zat. Zijn laatste detentie liep in 2009 af.

Sindsdien liep er in Houston een andere Floyd rond, zegt zijn voormalige predikant Patrick T. Ngwolo. “Hij was een zachte reus. Iedereen hield van hem.” Na een innerlijke omkeer, zette Floyd zich in voor zijn wijk en de kerk. “Hij hielp iedereen, die in de problemen zat. Hij was zeer betrokken op de kerk en vooral probeerde hij jongeren te vormen zodat ze niet het verkeerde pad opgingen.”

George Floyd, die zelf drugsgebruiker was geweest, gaf voorlichtingen en trainingen aan pubers in Houston om te voorkomen dat ze verslaafd zouden raken aan verdovende middelen en de toevlucht tot geweld zouden nemen. “Hij wilde de geweldspiraal in de zwarte wijken van Houston doorbreken,” zegt ds. Ngwolo.

De predikant vertelt in het tijdschrift Christianity Today hoe George, in Houston “Big Floyd” genoemd, allerlei christelijke hulpverleningsinstanties naar het “Derde kwartier” van Houston haalde om de levensomstansdigheden van de zwarte bevolking te verbeteren. Hij zei in 2010 tegen een predikant die in die wijk wilde gaan werken: “Ik hou van wat je doet. De buurt heeft het nodig, de gemeenschap heeft het nodig, en als jullie het allemaal over Gods zaken hebben, dan is dat mijn zaak.’’ Volgens ds. Ngwolo liet Floyd het niet bij woorden. “Als het maar even nodig was, stak hij zijn handen helemaak uit de mouwen.”

Volgens de predikant wees Floyd na zijn omkeer geweld geheel af. “Wat er ook gebeurt, we gebruiken onze handen alleen om te bidden. Niet om te vechten,” zei hij vaak.

Floyd verhuisde in 2018 van Houston naar Minnesota om deel te nemen aan een christelijk opleidingsprogramma. Hij wilde zijn rijbewijs voor de vrachtwagen halen. Sindsdien had hij verschillende banen in Minnesota- als een Leger des Heils bewaker bij Harbor Lights Center, als vrachtwagenchauffeur, en in de beveiliging bij Conga Latin Bistro. Hij verloor die baan toen het restaurant sloot vanwege COVID-19. Begin vorige week zou hij aan de slag gaan als veiligheidstrainer. Hij werd echter gearrsteerd op verdenking van betaling met een vervalste cheque. De arrestatie leidde tot zijn dood.