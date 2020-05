Biden voor het eerst sinds 15 maart weer in het openbaar

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is maandag voor het eerst sinds 15 maart weer in het openbaar gezien tijdens een herdenking in de stad New Castle in zijn thuisstaat Delaware. Hij was tot nu toe ruim twee maanden binnenshuis gebleven vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

Op foto’s is te zien dat hij samen met zijn vrouw een krans legde in het Veteranenherdenkingspark op Memorial Day. Biden en zijn vrouw droegen allebei een zwart mondkapje.

De voormalige vicepresident van de Verenigde Staten bedankte een aanwezige veteraan voor zijn dienst in het leger.