Biden kan winst nog niet vieren

Presidentskandidaat Joe Biden kondigde vrijdag aan dat hij aan het einde van de dag een toespraak wilde houden. Zijn medewerkers zeiden dat dit een overwinningsspeech zou zijn.

Op het moment dat Biden dit aankondigde, had hij nog niet de benodigde 270 kiesmannen achter zich verzameld.

Hoewel in de loop van de dag de tellingen in de verschillende cruciale staten uitwezen dat Biden de meeste stemmen op zich heeft verzameld, was de uitslag bij het sluiten van het Reformatorisch Dagblad nog niet bekend. Vrijdag aan het begin van de dag had Biden 253 kiesmannen achter zich en Trump 213. Rond het avonduur was dat nog zo.

Geen van de grote media durfde als eerste te stellen dat Biden de verkiezingen had gewonnen. Alleen de kleine onafhankelijke Decision Desk HQ riep Biden uit tot winnaar van Pennsylvania én van de verkiezingen. In verschillende swing states was het verschil tussen beide kandidaten zo klein, dat omroepen heel voorzichtig waren om conclusies te trekken.

Vanwege het geringe verschil in aantallen zal volgens de verantwoordelijk minister in die staat een hertelling worden aangevraagd in Georgia (16 kiesmannen). Veel aandacht van de media ging vrijdag uit naar het verloop van de tellingen in Pennsylvania (20 kiesmannen). Zowel in Georgia als in Pennsylvania had Trump aanvankelijk een voorsprong, maar in de loop van donderdag en vrijdag slonk die en nam Biden de leiding. In Pennsylvania groeide die voorsprong gestaag doordat alleen de briefstemmen nog moesten worden geteld. Deze gaan grotendeels naar Biden. De verwachting is dat de Democraat Pennsylvania uiteindelijk zal winnen.

Ook in twee andere swing states, Arizona en Nevada, had Biden bij de tellingen een voorsprong. Alleen in North Carolina (15 kiesmannen) ging Trump met 75.000 stemmen fier aan kop. Slechts wanneer Trump in Georgia, North Carolina en Pennsylvania plus Arizona of Nevada wint van Biden kan hij het presidentschap behouden. Het team van Trump waarschuwde desondanks vrijdag aan het eind van de middag dat de Democraten te optimistisch zijn. „De verkiezingen zijn nog niet voorbij.”

De campagneleiding heeft aangekondigd de uitslagen in verschillende staten te betwisten en wil daarom een hertelling aanvragen of naar de rechter stappen wanneer ze fraude vermoedt. Sommige adviseurs van de president zouden van mening zijn dat hij zijn verlies moet accepteren, maar hij geeft nog lang niet op.

Bij presidentsverkiezingen is gebruikelijk dat zodra duidelijk is wie heeft gewonnen, de verliezer de winnaar belt om de eigen nederlaag te erkennen en de toekomstige president te feliciteren. Trump is bepaald niet van plan dat te doen. Hooguit zal hij de telefoon pakken om te Democraat te vertellen dat ze elkaar bij de rechter zullen treffen.

Trump zei namelijk vrijdag dat de verkiezingen gestolen zijn en dat hij zal blijven vechten om de integriteit van de verkiezingen te beschermen.

Afstand

Volgens ingewijden vragen medewerkers in het Witte Huis zich angstig af wie Trump straks moet gaan vertellen dat de herverkiezing niet is gelukt. Herhaaldelijk worden dan de namen van dochter Ivanka en haar man Jared Kushner genoemd.

Vrijdag waren er opnieuw partijgenoten van Trump die afstand namen van zijn kritiek op het stemproces. In een statement op Twitter toonde senator Mitt Romney zich zeer kritisch. Volgens de Republikein mag de president weliswaar hertellingen aanvragen en ongeregeldheden aankaarten –mits daarvoor bewijs is– maar niet doen alsof het verkiezingsproces corrupt is en de verkiezingen door Biden worden gestolen. Daarmee zou Trump de bepalingen verzwakken die ten grondslag liggen aan de basis van de republiek. Volgens de senator zijn dergelijke uitspraken roekeloos en kunnen deze gevaarlijke woedeaanvallen ontketenen. Senator Roy Blunt is eveneens niet gelukkig met het optreden van Trump. Hij constateert dat de president in sommige staten oproept om te stoppen met tellen (waar hij voorstaat), terwijl hij in andere staten wil dat er wordt geteld (waar hij achterstaat). Volgens Blunt is dat inconsistent. Wel zei de senator dat Trump het recht heeft om op te roepen dat alle rechtsgeldige stemmen worden geteld. Blunt is lid van het fractiebestuur van de Republikeinen in de Senaat en nauw betrokken bij de planning van een overdracht van de macht

Ook de evangelicale opinieleider Albert Mohler, zei vrijdag in een toespraak dat er voor fraude geen bewijs is en dat het „erg gevaarlijk voor de democratie” is om zonder bewijs te beweren dat er is gefraudeerd.