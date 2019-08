Beschuldiger Epstein spant rechtszaak aan

Een vrouw die zegt het slachtoffer te zijn van Jeffrey Epstein, sleept de nalatenschap van de omstreden zakenman voor de rechter. Het gaat volgens waarnemers vermoedelijk om de eerste van een reeks rechtszaken.

Jennifer Araoz zegt als tiener in New York seksueel te zijn misbruikt door Epstein. Ze sleept volgens NBC News ook een vertrouweling van Epstein, Ghislaine Maxwell, en drie medewerksters van de zakenman voor de rechter. Zij zouden het misbruik mogelijk hebben gemaakt.

Araoz had eigenlijk Epstein zelf willen aanklagen, maar die overleed zaterdag, vermoedelijk door zelfmoord. Zijn lichaam is zaterdag gevonden in het detentiecentrum waar hij vastzat. De autoriteiten verdachten de zakenman van het misbruik van tientallen minderjarige meisjes.