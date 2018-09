Benoeming kandidaat opperrechter fors vertraagd

Brett Kavanaugh, de kandidaat voor het Amerikaanse hooggerechtshof, ligt onder vuur. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Zijn benoemingsprocedure loopt daardoor vertraging op.

Al weken proberen de Democraten de benoeming van Kavanaugh tot opperrechter te blokkeren. Tijdens de gebruikelijke verhoren door de Senaatscommissie, die soms chaotisch verliepen, probeerden ze keer op keer de kandidaat in het nauw te drijven. Kleine fouten werd opgeblazen tot grote misstappen.

Achtergrond van dit verzet is niet alleen de afkeer van Trump, maar ook het feit dat Kavanaugh bekendstaat als conservatief. Hij is onder meer geen voorstander van abortus. Zijn toetreding tot het hooggerechtshof zou het evenwicht tussen progressieven en conservatieven in het voordeel van laatstgenoemden wijzigen.

Ondanks dat verzet was eind vorige week wel duidelijk dat de benoeming van Kavanaugh doorgang zou kunnen vinden. De stemming stond voor aanstaande donderdag op de agenda. Die is nu uitgesteld. Eerst moet de aanklacht van seksueel misbruik worden onderzocht.

Zondag deed Christine Blasey Ford (51), een hoogleraar klinische psychologie, haar verhaal in The Washington Post. Zij beweert dat ze als 15-jarig meisje door de toen 17-jarige Brett Kavanaugh is aangerand. Een vriend van Kavanaugh was daarbij en heeft de poging verijdeld. Het incident vond plaats in 1982. Beiden zouden erg dronken zijn geweest.

De kandidaat-opperrechter ontkent deze aantijging met kracht. Ook zijn vriend zegt zich niets te kunnen herinneren. En 65 vrouwen die Kavanaugh uit hun jeugd kennen, hebben per brief laten weten dat zij zich Brett herinneren als een fatsoenlijke jongen die nooit zoiets zou doen.

Ford zei begin deze week dat ze lange tijd niet van plan was geweest met de kwestie naar buiten te komen. Haar naaste omgeving wist jarenlang van niets. Pas in 2012 had ze er met haar therapeut over gesproken. Kritische deskundigen wijzen erop dat vervorming van de herinneringen niet kan worden uitgesloten.

Toen Kavanaugh werd voorgedragen als opperrechter heeft Christine B. Ford een brief geschreven aan de Democratische senator Dianne Feinstein met het verzoek haar naam niet te noemen. Feinstein voldeed daaraan maar zei wel publiekelijk dat ze een brief met belastende informatie over Kavanaugh had.

Eind vorige week, nadat de verhoren in de Senaat waren afgelopen en de slotstemming was aangekondigd, kwam de zaak naar buiten. Ford vertelde haar verhaal en zei in het openbaar te willen getuigen. Naar verwachting zal dit maandag gebeuren.

Iedereen is ervan overtuigd dat dit een slim spel is van de Democraten. Binnen het Republikeinse kamp wordt hen verweten dat ze de Me Too-discussie gebruiken voor politiek gewin.

Tegelijk plaatst deze onverwachte wending in de benoemingsprocedure de Republikeinen voor grote problemen. In de eerste plaats gaat het Republikeinse blok scheuren vertonen. De partij heeft in de Senaat, die straks moet stemmen over de benoeming, 51 van de 100 zetels. Wanneer er twee Republikeinen tegen de benoeming stemmen, komt Kavanaugh niet in het hooggerechtshof. Inmiddels heeft de Republikeinse senator Jeff Flake te kennen gegeven dat hij zijn stem laat afhangen van de betrouwbaarheid van het getuigenverklaring van Christine B. Ford.

Daarbij komt dat senatoren die in november opnieuw gekozen moeten worden bij verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat op hun tellen passen. Als zij een kandidaat steunen die de naam heeft schuldig te zijn aan seksueel misbruik, kan dat weleens kiezers van hen vervreemden.