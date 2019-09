Benny Gantz: We hebben onze missie volbracht

De Israëlische leider Benny Gantz van het centrumlinkse blok Blauw en Wit zegt dat de onderhandelingen met andere partijen al zijn begonnen om een nieuwe regering te vormen. Hij wil een regering vormen van nationale eenheid, aldus de oud-generaal tijdens een toespraak in Tel Aviv na afloop van de verkiezingen.

In zijn rede durfde Gantz nog niet de overwinning op te eisen. Zijn partij komt volgens de exitpolls uit op 34 zetels. De Likud-partij van de huidige premier Benjamin Netanyahu krijgt er 33. „We zullen wachten op de daadwerkelijke uitslagen, maar zoals het er nu uitziet, hebben we onze missie volbracht”, aldus Gantz eraan toevoegend dat Netanyahu niet in zijn missie is geslaagd om een nieuwe regeringstermijn af te dwingen.

Ook Netanyahu durfde in zijn speech tegen leden van zijn Likud-partij niet van een overwinning te spreken, maar zei de officiële uitslag eerst af te wachten. De premier wil werken aan „een sterke zionistische regering” die een brede steun geniet van de bevolking.

Gantz heeft eerder aangegeven geen coalitie te willen vormen met Netanyahu.