Bende schiet elf mensen dood in café Brazilië

Een gewapende en gemaskerde groep mannen heeft in de Noord-Braziliaanse stad Belem zondag elf mensen doodgeschoten. Dat melden verschillende lokale media. De mannen openden het vuur in een kroeg in Belem. Over een motief is nog niets bekend.

De gewapende groep kwam aan in auto’s en op een motor. Hoeveel mensen precies bij de groep zaten, is niet bekend. Nadat ze de kroeg binnen waren gegaan begonnen ze op gasten te schieten. Zes vrouwen en vijf mannen kwamen hierbij om het leven.

Het café ligt in de gevaarlijke buurt Guamá. In maart stuurde president Jair Bolsonaro hier speciale agenten naartoe om de veiligheid te verbeteren.