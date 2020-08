Belgische regeringsformatie op dood spoor

De poging van de twee voorzitters van de grootste partijen in België om een volwaardige regering te vormen is mislukt. Bart De Wever van de Vlaams-nationalistische N-VA en Paul Magnette, leider van de Parti Socialiste (PS), gooien de handdoek in de ring, melden Vlaamse media.

Koning Filip had de opdracht aan het tweetal om coalitiepartners te vinden afgelopen zaterdag verlengd. Ze worden maandag weer verwacht in het koninklijk paleis.

De Vlaamse sociaaldemocraten en de christendemocraten in beide gewesten willen in principe wel plaatsnemen in een regering met de NV-A en de PS, maar daarmee is er nog geen meerderheid. Daarvoor voerde het duo gesprekken met de liberalen en groenen aan beide kanten van de taalgrens, waarbij de voorkeur uitging naar de Vlaamse partij Open-VLD.

Gesprekken met de liberalen verliepen ook vrijdag weer erg moeizaam, waarna zou zijn besloten de stekker uit de zogenoemde preformatie te trekken. De vier groene en liberale partijen hadden eerder al gezegd het gevoel te hebben dat ze tegen elkaar worden uitgespeeld.

België ging in mei vorig jaar naar de stembus. De huidige rompregering van premier Sophie Wilmès (MR) bestaat voor een groot deel uit liberalen en heeft een mandaat tot medio september.