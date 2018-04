Beieren: In elk openbaar gebouw kruis

Vanaf 1 juni moeten er in alle openbare gebouwen in Beieren kruisen hangen als „teken van de Duitse en Beierse waarden.” Daartoe besloot de Beierse regioregering dinsdag. Voor het besluit is geen instemming van het Beierse parlement nodig.

„Het kruis is het fundamentele symbool van de culturele identiteit van het christelijke Avondland”, zei de Beierse minister-president Markus Söder (CSU). Na de kabinetszitting hing Söder een kruis op bij de ingang van het kabinetsgebouw in München.

Het besluit stuitte op kritiek van oppositiepartijen, maar ook vanuit kerkelijke hoek klonken er niet louter positieve reacties. De rooms-katholieke dogmaticus Georg Essen ageerde op Twitter tegen „instrumentalisering van het kruis als identiteitskeurmerk dat anderen moet uitsluiten.”