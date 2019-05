Behandeling Franse comapatiënt Vincent Lambert stopgezet

In het ziekenhuis van Reims is maandag de behandeling stopgezet van de 42-jarige comateuze patiënt Vincent Lambert. Zijn zaak heeft een belangrijke rol gespeeld in het Franse euthanasiedebat.

Lambert raakte in 2008 vrijwel geheel verlamd na een motorongeluk. In overleg met zijn vrouw Rachel staakten de artsen de behandeling. Dat stuitte echter op verzet van de ouders van Lambert, die overtuigd rooms-katholiek zijn. Zij stapten naar de rechter, die hen in het gelijk stelde. Een tweede zaak die de artsen begonnen om de behandeling te mogen staken, kreeg eveneens rood licht.

Rachel ging in 2014 in hoger beroep bij de Franse Hoge Raad, die haar gelijk gaf. Daarop maakten de ouders de zaak aanhanging bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die bepaalden in 2015 dat de behandeling gestaakt mag worden. Daar is pas nu gevolg aan gegeven, omdat er gedreigd zou zijn Vincent te ontvoeren.

De ouders kondigden nieuw zaken aan. Zij krijgen in hun zaken de steun van een broer en een zus van Vincent, terwijl hun vijf andere kinderen aan de kant van Vincents vrouw Rachel staan.

Bij het ziekenhuis van Riems verzamelden zich maandagmorgen zo’n 150 mensen die de ouders steunen. In een brief aan president Emmanuel Macron verzoeken de advocaten van de ouders hem te interveniëren. „In Frankrijk, in 2019, zou niemand van honger en dorst mogen omkomen”, schrijven ze.

De Franse bisschoppenconferentie riep de Franse staat eveneens op de beslissing van de artsen in Reims ongedaan te maken. De staat zou juist „de meest kwetsbaren” moeten beschermen. In Frankrijk is euthanasie verboden. Sinds 2005 mogen artsen wettelijk wel passieve euthansie toepassen door een behandeling te staken.

