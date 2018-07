Beelden opgedoken van crash vliegtuig Aviodrome

Op het videoplatform YouTube zijn beelden gepubliceerd waarop de crash van de historische Convair in Zuid-Afrika is te zien. De beelden zijn authentiek, zo meldt het Aviodrome aan de NOS.

Het luchtvaartmuseum was eigenaar van de Convair 340. Het vliegtuig was aan het Aviodrome geschonken en maakte een testvlucht toen het neerstortte bij Wonderboom Airport in Pretoria. Bij de crash kwam een inzittende om het leven en raakten negentien passagiers gewond.

Het toestel raakte ook een fabriek op de grond, waardoor een werknemer overleed.