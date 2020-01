Azië verdedigt zich tegen nieuw coronavirus

Aziatische landen nemen voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen van het nieuwe coronavirus. Thailand laat vliegtuigpassagiers uit risicogebieden in China screenen op luchthavens in Bangkok, Chiang Mai, Phuket en Krabi. Wie symptomen vertoont, wordt uit voorzorg 24 uur in quarantaine geplaatst.

In Thailand arriveren tijdens het Chinees Nieuwjaar, dat komend weekend begint, zo’n 1300 passagiers per dag uit Wuhan. Die Chinese miljoenenstad is het epicentrum van de virusuitbraak. Minister Anutin Charnvirakul (Volksgezondheid) zegt dat passagiers „zonder uitzondering” worden gecontroleerd.

Ook andere landen komen in actie. Het Vietnamese ministerie van Volksgezondheid meldt dat opdracht is gegeven tot meer grenscontroles. Taiwan heeft een reiswaarschuwing afgegeven voor Wuhan en heeft de screening van passagiers op luchthavens opgevoerd.

Op de drukke luchthaven van Hongkong moeten passagiers uit Wuhan gezondheidsverklaringen invullen. Wie jokt over symptomen van het virus, riskeert een boete en een maandenlange gevangenisstraf. „We bereiden ons voor het op het ergste”, zegt Matthew Cheung, een topbestuurder uit de metropool.

De autoriteiten in Australië beginnen donderdag met extra controles op luchthavens. Dan worden passagiers gecontroleerd op wekelijkse vluchten van Wuhan naar Sydney. Zij krijgen ook een flyer met het verzoek zich te melden als ze koorts hebben of denken dat ze het virus hebben opgelopen.

De belangrijkste medische adviseur van de Australische regering, waarschuwt dat dergelijke maatregelen maar beperkt bescherming bieden. „We kunnen niet helemaal voorkomen dat het virus het land binnenkomt. De incubatieperiode duurt waarschijnlijk een week.”