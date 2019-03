Automobilist rijdt in op voetgangers China

Een automobilist is in de Chinese provincie Hubei ingereden op voetgangers. Zeker zes mensen kwamen om het leven en acht personen raakten gewond, zeggen de lokale autoriteiten. De politie schoot de bestuurder vervolgens dood.

De dader zou thuis eerst zijn vrouw en dochter hebben aangevallen. Daarna reed hij in op de voetgangers, meldt het stadsbestuur van Zaoyang in een verklaring. Over het motief van de automobilist is nog niets bekend.

China is de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. In september vielen elf doden toen een man inreed op een menigte op een plein in de provincie Hunan. Daar raakten ook tientallen mensen gewond. Er vielen in november vijf doden en 19 gewonden toen een automobilist met zijn auto een groep overstekende kinderen schepte in de provincie Liaoning.