Arts die corona voor het eerst meldde overleden

De Chinese arts die eind vorig jaar zijn collega’s waarschuwde voor een uitbraak van het nieuwe coronavirus, is nu zelf aan het virus overleden. Dat meldde de Chinese staatskrant Global Times donderdag. Li Wenliang, arts in een ziekenhuis in de Chinese metropool Wuhan, werd door de Chinese autoriteiten niet serieus genomen toen hij alarm sloeg.

De 34-jarige Li werd begin januari opgenomen in een ziekenhuis en bevestigde later via social media dat hij het coronavirus had opgelopen via een patiënt met het virus.

Op 30 december vorig jaar plaatste Li in een appgroep met artsen een bericht over een SARS-achtig virus waarmee zeven patiënten waren besmet nadat zij een markt in Wuhan hadden bezocht. Hij waarschuwde zijn collega’s dat het virus zich waarschijnlijk binnen enkele weken explosief zou gaan verspreiden. De politie pakte hem daarna op voor het verspreiden van geruchten, nadat screenshots van zijn apps op internet verschenen. Na een reprimande mocht de arts weer aan het werk, waarna hij ziek werd.

Het aantal mensen dat het nieuwe coronavirus heeft op een cruiseschip voor de kust van Japan is intussen met 41 gestegen. In totaal zijn 61 mensen op het schip besmet met het longvirus. Dat heeft de Japanse minister van Gezondheid vrijdag bekendgemaakt.

De grote stijging in het aantal patiënten wordt door de minister verklaard door het feit dat alle testresultaten vrijdag binnen zijn gekomen. De Diamond Princess heeft ongeveer 3700 mensen aan boord, onder wie 5 Nederlanders. Eerder was er sprake van 3 Nederlanders aan boord.

Het dodental in China van het nieuwe coronavirus is gestegen tot 636. In de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, zijn 618 mensen omgekomen. Dat meldde de Chinese overheid donderdag. Onderzoekers van de John Hopkinsuniversiteit meldden vrijdag in totaal van ruim 31.500 besmettingen.

Het schubdier is mogelijk een bron van het coronavirus, zeggen Chinese onderzoekers. Het zoogdier wordt illegaal verhandeld voor zijn schubben en voor zijn vlees. „De ontdekking dat dit dier een mogelijke bron is, is van groot belang voor het beheersen van het virus”, aldus een verklaring van het Landbouwuniversiteit van Zuid-China die het onderzoek leidt.