Arrestatie na zenden bompakketjes Washington

Een man uit de Amerikaanse staat Washington is aangehouden nadat hij meerdere bompakketjes had verstuurd naar militaire locaties in de VS en een CIA-kantoor. Volgens de federale politie FBI zijn de pakketjes niet geëxplodeerd.

De 43-jarige verdachte werd maandag gearresteerd in zijn huis in Everett, zei de FBI. Hij zou dinsdagmiddag voor een rechtbank in Seattle worden voorgeleid.

In een van de gevallen bij Fort McNair moest een gebouw worden geëvacueerd nadat een pakketje daar was afgeleverd. Bomexperts van het leger bevestigden dat het pakket explosieven bevatte en stelden vast dat er een lont aan was bevestigd.

Bij een afzonderlijk incident in Austin, Texas liet iemand recentelijk bompakketjes achter bij woonhuizen. Die ontploften wel, waardoor twee mensen om het leven kwamen en anderen gewond raakten. De verdachte bommenlegger blies zichzelf op toen de politie hem op de hielen zat.