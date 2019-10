‘Arrestant in Halle is Duitse verdachte’

De man die na aanslagen in het Oost-Duitse Halle is gearresteerd, zou volgens bronnen van de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) een blanke Duits ogende verdachte zijn. Hij werd kort na een aanslag op een synagoge gearresteerd. Meerdere daders probeerden daar met vuurwapens binnen te komen, maar dat lukte ze niet omdat ze er niet in slaagden de deur in de muur voor het pand open te krijgen. Ze hadden ook explosieven bij zich. Er waren naar schatting tachtig gelovigen in de synagoge in verband met het belangrijke joodse feest van de Grote Verzoendag.

Ze schoten toen een vrouw voor de synagoge dood. Even later is in de buurt een dönersnackbar aangevallen. Daar is een man doodgeschoten. Twee mensen zijn bij de aanslagen zwaargewond geraakt door kogels, berichtte het ziekenhuis. Daders zouden vervolgens in een auto zijn gevlucht.

Verscheidene Duitse media hebben gemeld dat er vervolgens is geschoten in het 13 kilometer verderop gelegen Landsberg. Later in de middag meldden plaatselijke media elders in de regio ten oosten en zuiden van Halle politieacties die mogelijk met de aanslag te maken zouden hebben. Zo is een gehucht ten zuidoosten van Halle, Wiedersdorf, door de politie omsingeld. Ook is een grote politieactie gemeld in Weissenfels, 30 kilometer ten zuiden van Halle. Volgens de FAZ volgt de politie een spoor naar de Oostenrijkse deelstaat Burgenland.