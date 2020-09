Armenië wendt zich tot Rusland in conflict Nagorno-Karabach

Armenië wendt zich tot Rusland voor hulp in het opnieuw opgelaaide grensconflict met Azerbeidzjan om de regio Nagorno-Karabach als dat verder escaleert. De Armeense ambassadeur in Moskou zegt tegen het Russische persagentschap Interfax dat een Russische militaire basis in Gjoemri, zo’n 120 kilometer ten noorden van hoofdstad Jerevan de belangrijkste veiligheidsfactor in de regio is.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov riep Armenië en Azerbeidzjan maandag al op de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, maar een einde lijkt vooralsnog niet in zicht. De regering van Nagorno-Karabach meldde maandag dat er die dag aan zijn kant nog eens 26 doden zijn gevallen waarmee het totaal daar op 89 doden kwam. Azerbeidzjan meldde negen doden, waaronder burgers. Aan beide kanten zijn talloze gewonden gevallen.

De gevechten escaleerden maandag doordat beide kanten elkaar met raketten en artillerie bestookten. De internationale gemeenschap drong maandag aan op een staakt-het-vuren en een hervatting van onderhandelingen. Rusland heeft zich als bemiddelaar opgeworpen in de strijd tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken.

Rusland heeft minstens tot 2044 een verdrag met Armenië, waaronder Rusland in de zuidelijke Kaukasus voor vrede en rust dient te zorgen. Volgens Interfax zijn 3500 Russische soldaten in Gjoemri en Jerevan gestationeerd. De Russen hebben onder meer een tankbataljon, tientallen gevechtsvliegtuigen en raketafweersystemen in Armenië.

De Russische troepen zijn onder meer verantwoordelijk voor de grensbewaking. Toen Armenië en Azerbeidzjan in de jaren negentig oorlog voerden, stond Rusland aan Armeense kant. Armenië moet het grotendeels van Russische steun hebben voor zijn verdediging. In tegenstelling tot het verarmde Armenië, heeft het olierijke Azerbeidzjan een modern uitgerust leger.

Sinds zondag zijn na ongeveer 26 jaar wapenstilstand weer gevechten uitgebroken in en rond Nagorno-Karabach. Azerbeidzjan heeft sinds de oorlog in de jaren negentig herhaaldelijk aangekondigd de bergregio weer te willen heroveren. Armenië ziet het op zijn beurt als een historisch onrecht dat toenmalig Sovjetleider Josef Stalin de regio, die hoofdzakelijk door christelijke Armenen wordt bevolkt, ooit aan het overwegend Islamitische Azerbeidzjan toebedeelde.

Armenië beschuldigt het Azerbeidzjaanse leger van grootschalige aanvallen in het zuiden en het noordoosten van Nagorno-Karabach. De parlementsvoorzitter van de afvallige regio stelt dat de Azeri’s en hun bondgenoot Turkije de oorlog vooral voeren om de autoritaire Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev in het zadel te houden.