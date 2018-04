Antisemitische brief Wagner geveild in Israël

Een brief van de Duitse componist Richard Wagner heeft omgerekend bijna 28.000 euro opgeleverd op een veiling in Jeruzalem. De lievelingscomponist van de Duitse dictator Adolf Hitler liet zich in de tekst negatief uit over Franse en Duitse Joden, meldt het veilinghuis.

De brief was vermoedelijk bedoeld voor de Franse filosoof Édouard Schuré, zei Meron Eren van veilinghuis Kedem. Het document uit 1869 kwam later in handen van een Israëlische verzamelaar. Wagner stierf in 1883 in Venetië, ruim zes jaar voor de geboorte van Hitler.

Eren erkent dat het problematisch is om een antisemitische tekst te veilen in Israël. Hij dacht dat particuliere verzamelaars of oorlogsmusea mogelijk belangstelling zouden hebben. De identiteit van de koper is niet bekendgemaakt.