Ankara stuurt mogelijk jihadistenfamilie terug

Turkije zet donderdag een mogelijk jihadistisch gezin, bestaande uit zeven mensen, op een vliegtuig naar Duitsland. De familie behoorde eerder tot kringen van soennitische extremisten in Hildesheim, bij Hannover. Ankara stuurt momenteel Europese jihadisten van Islamitische Staat terug naar hun land van herkomst.

Het Duitse gezin stamt uit Irak en is in januari naar Turkije gegaan. Daar werd het in maart al opgepakt en opgesloten. De Turkse autoriteiten hebben echter nooit laten weten waarom het gezin is opgepakt. In Duitsland liggen er geen arrestatiebevelen tegen leden van deze familie.