Amnesty: Chinese veiligheidswet Hongkong is onderdrukkingswapen

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft scherpe kritiek op de Chinese veiligheidswet. „De goedkeuring van de nationale veiligheidswet is een pijnlijk moment voor het volk van Hongkong”, stelde Joshua Rosenzweig, chef van het Chinateam van Amnesty. De veiligheidswet is volgens hem de grootste bedreiging voor de mensenrechten in Hongkong in de recente geschiedenis van de stad.

Rosenzweig zei te vrezen dat Peking met de wet een „wapen ter onderdrukking van critici van de regering” heeft geschapen. Volgens hem is het Peking erom te doen om Hongkong „vanaf nu door middel van angst te regeren.”

Het Chinese Volkscongres stemde dinsdag zoals verwacht unaniem voor de veiligheidswet ondanks wereldwijde kritiek.

De veiligheidswet richt zich op activiteiten die Peking als subversief, separatistisch of terroristisch beschouwt. Ook zijn „geheime overeenkomsten” met buitenlandse krachten strafbaar onder de wet. Leden van de democratische oppositie vrezen dat de wet tegen hen zal worden gebruikt.