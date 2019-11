Amerikaanse Democraten vieren verkiezingswinst

Ongeveer een jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen vieren de Democraten woensdag de voor hen succesvolle verkiezingen in de staten Kentucky en Virginia. De verkiezingen werden gezien als test voor president Donald Trump voor zijn kansen op mogelijke herverkiezing.

Bij de gouverneursverkiezing in het Republikeinse bolwerk Kentucky eiste de Democratische uitdager Andy Beshear zijn verkiezingswinst op, zoals Amerikaanse media dinsdag (lokale tijd) meldden. Hij ging met enkele duizenden stemmen aan kop.

De Republikeinse zittend gouverneur Matt Bevin, die een verklaard aanhanger is van president Donald Trump, zei dat hij „geenszins” zijn nederlaag zou erkennen. Hij liet doorschemeren dat hij de uitslag betwist en sprak over „meer dan een paar onregelmatigheden”. Het officiële verkiezingsresultaat moet nog komen.

Niettemin veroorzaakte de zwakke prestatie van Bevin bezorgdheid onder zijn partijcollega’s, meldden Amerikaanse media. Bij de presidentsverkiezingen van 2016 lag de Republikein Trump in Kentucky bijna 30 procentpunten voor op zijn Democratische rivaal Hillary Clinton.

In Virginia slaagden de Democraten bij de parlementsverkiezingen erin de meerderheid in beide kamers van de Republikeinen over te nemen. Alleen in de staat Mississippi won de Republikeinse kandidaat Tate Reeves de verkiezing voor gouverneur van de Democraat Jim Hood. Deze zuidelijke staat geldt als traditioneel conservatief.

„Geweldig, Tate!” tweette Trump, die tijdens de laatste dagen van de race campagne voerde in zowel Mississippi als Kentucky, maar wegbleef uit Virginia, waar de Republikeinen afstand van hem hadden genomen.