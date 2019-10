Amerikaan verliest geloof in politiek

„Een afzettingsprocedure tegen Trump, ach, laten ze zich de moeite maar besparen. Geen enkele politicus deugt. Ook de Democraten die hem nu willen aanpakken niet.”

Boekhandelaar Garrick Smelck uit Rochester heeft alle vertrouwen in de politiek verloren. „Stemmen, dat doe ik al sinds de Lewinsky-affaire met Clinton niet meer.”

Eigenlijk wil Smelck helemaal niet meer praten over de politiek. Of Trump zich nu wel of niet schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik, interesseert hem niet meer. „Toen ik jong was, volgde ik de politiek op de voet en was ik actief binnen de Democratische partij. Maar sinds de affaires die Clinton op zijn naam heeft staan –met geld en met vrouwen– heb ik schoon genoeg van het gekonkel in Washington.”

De bijna zeventigjarige Smelck zegt geen uitzondering te zijn. De felle strijd tussen Trump en de Democraten doet volgens hem bij veel Amerikanen de lust vergaan om zich nog met politiek bezig te houden. „Als dit gevecht zo doorgaat, komt er nog een moment dat Amerikanen gaan roepen om een man die écht orde op zaken stelt, zoals dat in de jaren dertig in Europa gebeurde. Daar heeft Trump schuld aan, maar ook de Democraten – mijn eigen partij. En stel dat hij wordt afgezet, wat hebben ze dan bereikt? Is Amerika dan beter geworden? Ik geloof er niets van.”

Schandalen

Historicus John Fea, docent aan het Messiah College in Mechanicsburg, snapt de reactie van Smelck heel goed. „Veel mensen hebben langzamerhand genoeg van alle gedoe in Washington. Wat is er de laatste jaren al niet gepasseerd? Hoeveel medewerkers van de president zijn er al niet vertrokken?”

„Er is het onderzoek van Mueller, dat toch wat merkwaardig is afgelopen omdat het op cruciale vragen geen antwoord gaf”, vervolgt Fea. „Maar toen het rapport er lag, hadden de Democraten ook kunnen zeggen: In het belang van het land zetten we nu een punt. Maar nee, er is een soort jacht op schandalen. Zeker, het is de taak van het Congres om de president te controleren, Maar de kwestie is: Wat is je vertrekpunt? Ga je uit van goede of kwade trouw? Evenzeer is duidelijk dat Trump ook de nodige aanleiding geeft tot wantrouwen.”

Dat de democratie echt op haar laatste benen loopt, gelooft Fea niet. „Maar de verlammende polarisatie mag niet doorgaan. Daar zit een risico in.” Hij noemt het tekenend dat slechts een klein deel van zijn studenten politiek geëngageerd is. „In de tijd dat ik studeerde, was dat écht anders.”

Amish

Volgens een onderzoek van CBS steunt ruim de helft van de Amerikanen inmiddels het plan van de Demcoraten om een afzettingsprocedure te starten. Dat aantal groeit volgens de Democratische politica Elissa Slotkin uit Michigan met de dag. „Steeds meer mensen gaan inzien dat Trump echt over de schreef is gegaan.”

Andrew Hartley, duidelijk herkenbaar als amish, op de markt bij Harrisburg, zegt dat hij niet eens aan ”wennen” wil beginnen. „Mijn vader heeft ons geleerd dat politiek een vuil spel is. Dat blijkt nu maar weer. Daar hoef je geen onderzoek voor te houden.”