Ambassade VS verhuist maandag naar Jeruzalem

Met de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem vanmiddag is president Donald Trump een belangrijke belofte nagekomen.

Israël ziet de stap als een erkenning van de realiteit. Jeruzalem is immers al Israëls hoofdstad. Daar bevinden zich de meeste regeringsgebouwen, het parlement, het hooggerechtshof en: de president woont er. Het is de plek waar ambassadeurs hun geloofsbrieven overhandigen. Je ambassade hebben in Tel Aviv is onpraktisch, mede gezien de vaak lange reistijd tussen beide steden vanwege files. De verwachting is dat er meer landen zullen volgen.

Voor Israël heeft de Amerikaanse stap ook grote symbolische waarde. Het is een erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat door de belangrijkste wereldmacht.

Europese landen verplaatsen hun ambassade niet. De opvatting van de Europese Unie is dat daarvan pas sprake kan zijn als Israël en de Palestijnen een akkoord hebben bereikt over de status van de stad. Landen kunnen dan hun ambassade in Israël in West-Jeruzalem plaatsen en die in Palestina in Oost-Jeruzalem.