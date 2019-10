„Alle 39 doden in vrachtwagen Chinees”

De 39 doden die woensdag in een vrachtwagen in Engeland werden gevonden, hadden allemaal de Chinese nationaliteit. Dat melden diverse Britse media. Het gaat om 38 volwassenen en een tiener.

In juni 2000 werd Engeland ook opgeschrikt door een dergelijk incident. Toen werden 58 lichamen gevonden in een vrachtwagen in de havenstad Dover. Het ging om Chinese immigranten die omkwamen door koolmonoxidevergiftiging. Zij zaten meer dan achttien uur opgesloten. De bestuurder van de vrachtwagen, een Nederlander, werd in 2001 veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij maakte deel uit van een Chinese smokkelbende. Ook andere betrokkenen werden uiteindelijk veroordeeld.

De koeltrailer waarin de slachtoffers woensdag werden gevonden, komt uit Bulgarije. Volgens Britse media zijn de slachtoffers mogelijk door bevriezing om het leven gekomen, omdat de temperatuur in zo’n trailer kan zakken tot 25 graden onder nul. Of de bestuurder op de hoogte was van de inzittenden, is niet duidelijk. De Britse politie onderzoekt of de georganiseerde misdaad achter het transport zit.

De trailer kwam dinsdag om 14.49 uur in Zeebrugge aan en is die middag per schip vertrokken naar Engeland. Woensdag om 01.00 uur is de trailer van het schip geladen in Purfleet. De politie trof de trailer niet veel later aan op een industrieterrein in Grays. Vanwege de vondst zijn in Noord-Ierland inmiddels twee locaties doorzocht. De doorzoekingen waren vermoedelijk op plekken die gelinkt worden aan de opgepakte bestuurder.