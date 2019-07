Algen kleuren Zuid-Chinese baai groen

In een baai in de Chinese stad Qingdao kleurt het water groen. Oorzaak zijn bloeiende algen – sinds de eerste uitbraak in 2008 een jaarlijks terugkerend fenomeen langs de kustlijn van de provincie Shangdong. Aangenomen wordt dat de algengroei het gevolg is van opwarmend zeewater in combinatie met de verbouw, voor de kust, van eetbaar zeewier.



