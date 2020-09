Al ruim 100 Armeense doden door gevechten Nagorno-Karabach

Door de zwaarste gevechten in jaren in Nagorno-Karabach zijn aan Armeense zijde volgens de autoriteiten zeker 114 doden gevallen. Van de zijde van Azerbeidzjan is geen opgave van slachtoffers bekendgemaakt.

De gevechten zijn zondag na ongeveer 26 jaar wapenstilstand in de regio weer uitgebroken. Azerbeidzjan heeft sinds de oorlog in de jaren negentig herhaaldelijk aangekondigd de bergregio weer te willen heroveren. Armenië ziet het op zijn beurt als een historisch onrecht dat toenmalig Sovjetleider Josef Stalin de regio ooit aan het overwegend islamitische Azerbeidzjan toebedeelde.

Volgens de Armeense autoriteiten sneuvelden tientallen militairen maar waren er vooral burgers onder de doden. Bronnen in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku repten van zeker tien burgers die omkwamen maar officiële cijfers zijn niet gegeven.